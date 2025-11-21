San Bonifacio inaugura il Natale, 40 giorni di eventi: il programma

“La Favola del Natale” a San Bonifacio: luci, mercatini e spettacoli sul ghiaccio fino all’Epifania. Il programma.

Al via l’inaugurazione de “La Favola del Natale a San Bonifacio tra luci e tradizioni”: un ricco programma che si estenderà per 40 giorni. L’evento è stato ideato per valorizzare le piazze, le vie e il tessuto associativo locale. L’apertura è fissata per il 22 novembre in piazza Costituzione, con l’attesa accensione delle luminarie natalizie.

Il programma in piazza e in centro.

Piazza Costituzione sarà il cuore delle celebrazioni, con la pista di pattinaggio sempre aperta e una serie di appuntamenti pensati per famiglie e bambini.

Accensione Luminarie Natalizie: 22 novembre, Piazza Costituzione.

La Stella di San Bonifacio: Racconti, show e incanto, 23, 30 novembre e 6, 14, 26 dicembre.

Spettacoli sul Ghiaccio: Frozen: 29 novembre, 27 e 28 dicembre, ore 15:30. Babbo Nataline: 7 e 8 dicembre, ore 15:30.

Mercatini Natalizi: 7, 14 e 21 dicembre in centro, dalle 10:00 alle 19:00.

Trenino Natalizio: Attivo nei giorni 7, 14 e 21 dicembre, con collegamento tra Centro Commerciale e Piazza.

Natale: l’altra vita dei giocattoli: Mostra scambio dei giocattoli usati in Corso Venezia, 6, 13 e 20 dicembre.

Santa Lucia e Castaldo: Distribuzione doni in Piazza Costituzione, 12 e 13 dicembre.

Inaugurazione Casa delle Associazioni: 8 dicembre, ore 11:30, in Corso Venezia.

Babbo Natale e gli Elfi: In Piazza Costituzione, 20, 21 dicembre e 25 dicembre (pomeriggio).

Christmas Snow Party: 24 dicembre, ore 15:00-20:00, in Piazza Costituzione.

Mercato di Forte dei Marmi: 28 dicembre, dalle 9:00 alle 19:00, per le vie del centro.

Fire Show con effetti speciali: 6 gennaio, ore 15:00.

Eventi culturali, concerti e spettacoli.

Accanto all’intrattenimento all’aperto, il cartellone propone un calendario culturale con teatro, letture e musica, distribuito tra il Teatro Centrale e le chiese.

22 novembre, Teatro Centrale, ore 20:45: Donne all’Opera. L’amore, la musica di Giuseppe Verdi.

8 dicembre, Teatro Centrale, ore 17:00: Lo Schiaccianoci – spettacolo per famiglie.

13 dicembre, Ospedale Fracastoro: Concerto di Natale con Jacopo Vedovato e Marzia Ferraro.

14 dicembre, Duomo, ore 17:00: Concerto d’Avvento – Schola Cantorum.

17 dicembre, Teatro Centrale, ore 21:00: New York City Gospel Choir.

20 dicembre, Duomo, ore 20:45: Cantare il Natale: Coro Piccola Baita e altri.

26 e 27 dicembre, Teatro Centrale: Il Sorriso del Natale: New Sambo Big Band.

28 dicembre, Abbazia di Villanova, ore 17:00: Ecco la nuova stella: Cantoria Veneta.

1 gennaio, Teatro Centrale, ore 17:00: Concerto di Capodanno.

6 gennaio (Epifania): Ore 15:30: Epifania in Musica: Schola Cantorum Santa Maria Presentata al Tempio, Chiesa di Prova. Ore 17:00 Concerto dell’Epifania: Corale San Giovanni Battista, Chiesa di Locara. Ore 20:45, Teatro Centrale: Tributo a Ennio Morricone con Movietrio.

11 gennaio, Chiesa di San Giovanni Bosco, ore 17:00: Concerto dell’Epifania – Coro Piccola Baita.

Spettacoli dei Burattini in Sala Civica.