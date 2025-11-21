Una Butterfly ribelle per ErsiliaDanza a Fucina Machiavelli

Una nuova Butterfly, nel segno dell’autodeterminazione femminile, firmata ErsiliaDanza, a Fucina Machiavelli.

Una nuova Butterfly, nel segno dell’autodeterminazione femminile, firmata ErsiliaDanza, a Fucina Machiavelli. All’interno della rassegna “Riguarda anche te”, organizzata dal Comune di Verona in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Compagnia di danza contemporanea ErsiliaDanza presenta “Butterfly”, sabato 22 novembre alle ore 20.30 al Teatro Fucina Machiavelli (in via Madonna del Terraglio, 10 A – ingresso libero).

Ispirata a “Madama Butterfly”, l’opera di Giacomo Puccini, “Butterfly” di ErsiliaDanza vede in scena la danzatrice Midori Watanabe, autrice della coreografia. L’assolo dell’artista giapponese, che da anni fa parte della Compagnia ErsiliaDanza, inizia come da libretto d’opera: Cio Cio-San (Butterfly) si illude che Pinkerton stia per tornare da lei. Quando si rende conto che non è così, che lui torna in Giappone solo per portarle via il loro bambino, Cio Cio-San – nella trama dell’opera pucciniana – si toglie la vita.

“La nostra Butterfly – spiega la coreografa Laura Corradi, direttrice della Compagnia – reagisce diversamente. Mi interessava molto che Midori Watanabe si confrontasse con una trasposizione contemporanea di “Madama Butterfly”. Con questo assolo abbiamo voluto dedicarle un momento di giusta ribellione. Vedrete così una Cio Cio-San inedita, che trasforma il desiderio, cullato nell’idea di rivedere l’amato Pinkerton, in un momento di rabbia feroce. Da moglie in struggente attesa di un marito che non arriverà mai, si trasforma in una donna guerriera. A sottolineare lo stacco dalla trama dell’opera, sarà la contrapposizione tra la musica pucciniana e quella imponente dei tamburi tradizionali giapponesi”.

Al termine dello spettacolo, dibattito con Watanabe e Corradi. La produzione di “Butterfly” è di ErsiliaDanza, le luci sono di Alberta Finocchiaro.