Meteo, pausa già finita: prepariamoci a una settimana di gran caldo e afa

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Deboli infiltrazioni di aria meno calda da occidente si insinuano nella maglia anticiclonica e portano a temporali sparsi nella nostra regione in prevalenza sui monti. Intanto nei giorni scorsi è partita l’estate 2024 sotto il profilo termico, raggiunti i 36°, con punte locali anche di 37° anche da noi.

Previsioni meteo per il weekend a Verona.

Per sabato dopo qualche nube modesta al mattino senza alcun risvolto precipitativo, dal pomeriggio ampi rasserenamenti, temperature in leggero calo nei valori massimi sui 32° circa, venti tra deboli o moderati occidentali. Domenica torna a ricucirsi l’alta pressione che porta a una bella giornata di sole, calda con minime oltre i 20°, massime sui 33° circa, e venti in attenuazione.

Tendenza.

Poco da segnalare per la prossima settimana con il caldo a farla da padrone, sentiremo anche l’afa soprattutto di notte quando col passare dei giorni il tasso di umidità sarà in graduale aumento. Non è difficile si rivedano punte di 36 o forse anche 37° in val padana, per trovare un po’ di refrigerio occorrerà salire sui monti a quote medie.

Nell’immagine: la pressione in quota ed al suolo prevista per domenica mattina (ICON-DWD by meteociel.fr)