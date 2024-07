Nove giorni bloccato nel progno: la storia a lieto fine di Nanuq

Nanuq, pastore maremmano scomparso il primo luglio da Grezzana, è stato ritrovato sano e salvo.

E’ una storia a lieto fine quella di Nanuq, un maremmano bianco scomparso per nove giorni dalla sua casa a Grezzana, e ritrovato. L’animale, considerato un membro della famiglia, era svanito il primo luglio, dando il via a una ricerca disperata nella Lessinia e nella Val d’Adige. Prima l’intera comunità locale, poi i social e circa 80mila persone online, ogni risorsa possibile era stata mobilitata alla ricerca di Nanuq, dai volantini ai droni a infrarossi.

Una ricerca che è stata intensa e piena di speranze deluse. Fino al giorno in cui una ragazza ha avvistato Nanuq in un fiume in secca. Era là sotto, sano e salvo. Dopo aver passato nove giorni dentro al progno di Grezzana. Senza mangiare, bevendo solo nelle pozzanghere. Alla fine il cane, finalmente ritrovato, ha mostrato tutta la sua gioia nel rivedere il suo padrone. Per il lieto fine della storia di Nanuq.