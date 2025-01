Arriva un po’ di inverno: freddo, vento di bora e termometri sotto lo zero

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Una perturbazione atlantica sta portando pioggia e neve sull’appennino al centro sud, mentre da noi il tempo volgerà al miglioramento.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato qualche nube residua di poco conto al mattino, in seguito ampie schiarite per un tempo poco nuvoloso. Vento che nel corso della giornata andrà rinforzando da est come bora e ci porterà un po’ di assaggio di inverno, temperature che per ora non scenderanno, anzi potremmo avere qualche grado in più nei valori massimi grazie al sole.

Per domenica tempo sereno o poco nuvoloso, avremo ancora del vento di bora specialmente nella prima parte della giornata, mentre è previsto in diminuzione dalla serata, temperature in leggero calo nelle minime, in discesa di qualche grado anche nelle massime per l’afflusso freddo da levante.

Tendenza.

Freddo secco con tempo bello anche nei primi giorni della settimana quando le minime potrebbero raggiungere anche i -3° in aperta campagna, le massime non saliranno più di tanto e si prevedono sui 6 o 7° col sole, mentre, se sarà confermato avremmo poi l’arrivo dell’alta pressione che porterà un rialzo termico sensibile in quota e possibili nebbie al piano.

Riassumendo per qualche giorno sperimenteremo uno scorcio di inverno con aria secca e pungente, in seguito l’anticiclone soffocherà tutto quanto e ci ritroveremo con un tempo da fine inverno o inizio primavera sulle zone montane. In pianura se arriveranno le nebbie ecco che il freddo ristagnerà con massime che saranno solo di pochi gradi sopra lo 0, altrimenti anche su queste zone i 10° di massima si potranno raggiungere senza troppa fatica.

Nell’immagine la pressione in quota ed al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by meteociel.fr)