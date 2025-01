Mamma e papà morti nello schianto a Bussolengo, fuori pericolo la bimba

La tragedia sulla regionale 11 a Bussolengo: fuori pericolo la piccola di 4 anni che ha perso i genitori nello schianto.

Sarebbe per fortuna fuori pericolo la bimba di 4 anni, figlia della coppia morta nella notte tra mercoledì e giovedì sulla regionale 11 a Bussolengo, dopo lo schianto dell’auto sulla quale viaggiavano contro un platano.

La piccola dopo essere stata estratta viva dalla lamiere dell’auto era stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. La coppia, che viveva a pochi metri dal luogo della tragedia e lavorava nel vicino ristorante giapponese Hayashi, aveva anche un’altra figlia di un anno, che al momento dell’incidente si trovava con alcuni parenti e quindi non era sull’auto. Le bimbe sono state ora affidate a una zia.

Secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine, la macchina, proveniente da Verona e diretta verso Peschiera, avrebbe invaso la carreggiata opposta per poi finire contro il platano. Le cause dello schianto sono ancora sotto indagine, ma tra le ipotesi ci sono l’asfalto viscido per la forte pioggia e un possibile malore del conducente.