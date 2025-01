Auto si schianta contro un platano sulla regionale 11: morta coppia di genitori, grave bimba di 4 anni

Drammatico incidente stradale nella notte sulla regionale 11 a Bussolengo: morti papà e mamma, ferita bimba di 4 anni.

Tragico incidente stradale nella notte sulla strada regionale 11, nel territorio del comune di Bussolengo: intorno alla mezzanotte un’auto, che viaggiava in direzione di Peschiera, è uscita di strada per cause ancora da accertare subito dopo la rotonda che porta al centro commerciale La Grande Mela, andando a schiantarsi contro un platano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118 con ambulanza e automedica. Terribile il bilancio dell’incidente: morte nello schianto due persone che erano a bordo della vettura, un uomo e una donna di una trentina di anni, papà e mamma di una bambina di 4 anni, rimasta anche lei ferita in modo grave e trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

I vigili del fuoco, accorsi dalla sede centrale con un mezzo e 5 operatori, hanno lavorato per più di un’ora e mezza per estrarre il corpo del guidatore, mentre la passeggera, già estratta, veniva nel frattempo trattata dal 118 insieme alla bambina che era nel seggiolino sul sedile posteriore. Nonostante gli sforzi dei soccorritori il guidatore e la passeggera sono deceduti a seguito dell’impatto mentre la bambina è stata trasportata ancora in vita all’ospedale di Borgo Trento. Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo aver messo in sicurezza il mezzo con il rientro in sede della squadra alle ore 1.30. Al vaglio della polizia stradale le cause del drammatico incidente.