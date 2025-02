Bel tempo finito, tornano pioggia e neve in montagna. Venardi Gnocolar in bilico

Finite le giornate di bel tempo, a Verona e provincia tornano piogge e neve in alta montagna. Incognita Venardi Gnocolar.

Il bel tempo se ne va, a Verona e provincia stanno per tornate piogge e neve in alta montagna: e il Venardi Gnocolar resta in bilico. L’anticiclone, come informa meteo4verona, sta lentamente arretrando, favorendo l’afflusso di aria più umida e instabile. A partire da domani, martedì 25, e ancor più nel corso della giornata di mercoledì, sono infatti previste nuove piogge e nevicate a quote medio-alte.

Le previsioni per martedì 25 indicano cieli molto nuvolosi o coperti per l’intera giornata con locali e deboli precipitazioni sia in tarda mattinata che successivamente tra tardo pomeriggio e sera. Accumuli scarsi o nulli sulle basse pianure mentre sulle medie e alte pianure attorno agli 1-8 mm. Deboli nevicate umide oltre i 1500-1700 metri sulle nostre montagne.

In intensificazione anche il vento, specie sulle zone montane. Mercoledì 26 giornata perturbata con piogge diffuse e persistenti in esaurimento solo in serata, temperature stazionarie e nevicate fino al mattino oltre i 1300-1500 metri, in rialzo entro il pomeriggio oltre i 1600-1800 metri. Giovedì 27 stabile e ampie schiarite mentre il tempo risulta ancora incerto per il Venardi Gnocolar.

Nell’immagine: precipitazioni previste per domani dal modello ICON via meteoblue.com