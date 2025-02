I carabinieri di Verona arrestano per spaccio un 26enne, sorpreso a Veronetta con addosso 27 dosi di eroina pronte per la vendita.

Arrestato per spaccio di eroina a Veronetta: diversi cittadini avevano segnalato un autentico market della droga a cielo aperto, e i carabinieri di Verona hanno così intensificato la loro presenza nella zona di Veronetta. I risultati non si sono fatti attendere.

Infatti ieri, domenica 23, intorno alle ore 14, i militari stavano percorrendo via San Nazaro, con direzione Porta Vescovo, quando una scena ha colpito la loro attenzione: un uomo, alla loro vista, ha ingoiato un qualcosa che aveva in mano e si è lanciato in una fuga forsennata. I tre carabinieri si sono quindi divisi i compiti: mentre uno, sceso dalla macchina di pattuglia, si è lanciato all’inseguimento del fuggitivo, i due colleghi in auto si sono andati a posizionare qualche centinaio di metri più avanti per sbarrargli la strada.

Il tentativo di fuga.

L’azione ha sortito i suoi effetti perché l’uomo, che in un ultimo disperato tentativo di sfuggire alla cattura si era nascosto dietro un’auto in sosta, è stato bloccato. Perquisendolo, nascosta sotto la ruota dell’auto presso la quale si era accucciato, i militari gli hanno trovato 27 involucri termosaldati contenenti in tutto quasi 15 grammi di eroina e 200 euro in contanti. Non solo: l’uomo (un nigeriano di 26 anni) aveva con sé anche un telefono.

Tutti questi elementi, uniti all’analisi delle registrazioni delle telecamere presenti in zona consentivano di comporre un grave quadro indiziario a carico del 26enne per spaccio di stupefacenti. L’uomo veniva quindi arrestato e condotto oggi in Tribunale, dove patteggiava una pena di 8 mesi di reclusione e una multa di 800 euro.