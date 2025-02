Schiacciato dalla cabina del tir, muore camionista di 35 anni

Tragedia a Villa Bartolomea, camionista di 35 anni è morto schiacciato dalla cabina del suo tir che si è chiusa di colpo.

Tragedia a Villa Bartolomea nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 24 febbraio: poco dopo le 13 un camionista di 35 anni è morto schiacciato dal peso della cabina del suo stesso tir.

Secondo quando ricostruito il camionista, un 35enne di Merlara, in provincia di Padova, si era fermato per un guasto all’altezza di via Barcagna, una strada periferica, e aveva sollevato la cabina della motrice nel tentativo di riparare il mezzo. Di colpo, però, la cabina gli è crollata addosso, schiacciandolo.

Allertati i soccorsi da alcuni passanti, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per il 35enne non c’è stato nulla da fare. Al vaglio dei carabinieri e del personale Spisal le cause del tragico incidente e l’accertamento di eventuali responsabilità.