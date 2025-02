Confindustria Veneto, il veronese Raffaele Boscaini è il nuovo presidente.

Il veronese Raffaele Boscaini è il nuovo presidente di Confindustria Veneto. La nomina è avvenuta oggi, lunedì 24 febbraio, nella sede di Mestre, nel corso della riunione del consiglio di presidenza per il prossimo mandato quadriennale 2025 – 2029.

Raffaele Boscaini appartiene a una delle famiglie più note di produttori di vino da generazioni: figlio di Sandro, è uno dei tre fratelli azionisti di maggioranza di Masi Agricola.

Le congratulazioni di Fontana e Zaia.

“Congratulazioni a Raffaele Boscaini per l’elezione a presidente di Confindustria Veneto. Gli rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà ben rappresentare istanze, esigenze e proposte del mondo produttivo veneto e della sua tradizione di eccellenza. Un sentito ringraziamento a Enrico Carraro per il lavoro svolto in questi anni con impegno e visione, a sostegno delle imprese del territorio”: così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“Rivolgo le mie più sincere congratulazioni a Raffaele Boscaini per la sua elezione alla presidenza di Confindustria Veneto – è il pensiero di Luca Zaia -. La sua esperienza e la visione con cui ha guidato Confindustria Verona saranno un valore aggiunto per tutto il sistema produttivo regionale“.