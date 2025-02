Carnevale a Verona, programma e sfilata del Venardi Gnocolar. Incognita maltempo, il Comune detta le regole

Carnevale a Verona e sfilata del Venardi Gnocolar: il programma completo.

Carnevale a Verona e sfilata del Venardi Gnocolar, la giunta ha approvato il programma delle manifestazioni. Che avranno come momento clou lo spettacolo serale dei carri allegorici, e la Gran Gnocolada in piazza Bra, la cavalcata storica di Tommaso da Vico, il carnevale dei bambini, per culminare, il 28 febbraio, con la grandiosa sfilata del Venardi Gnocolar. Chiusura degli eventi il 4 marzo con l’Ultima di Carnevale in piazza dei Signori.

La sfilata coinvolge la città, con chiusura delle scuole, deviazioni del traffico e maiorettes, bande musicali e tantissime maschere, con rappresentanze da tutta Italia e carri dalla provincia veronese.

I punti salienti nell’organizzazione della sfilata 2025 hanno riguardato il percorso tra le vie cittadine e le procedure da tenere per evitare l’annullamento dell’evento in caso di pioggia, come è successo lo scorso anno in seguito a una decisione del Comitato.

Il percorso della sfilata proposto dal Comitato è stato stabilito dalla Commissione Paritetica per il carnevale, composta da esponenti dell’amministrazione comunale e del Carnevale, e validato durante le successive riunioni della Conferenza dei Servizi, che ha ne ha valutato l’impatto sulla città e le misure logistiche necessarie.

Il percorso e l’incognita maltempo.

Carnevale a Verona, programma e percorso della sfilata. La partenza sarà alle 13 da Corso Porta Nuova. La sfilata passerà sotto l’orologio della Bra, piazza Bra, lato Gran Guardia, lato scalinata Palazzo Barbieri, Arena, Liston, via Roma, Corso Castelvecchio, Largo Don Bosco, Regaste San Zeno, Piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubbio, piazza Pozza, piazza San Zeno.

Per far fronte all’incertezza del meteo, la giunta ha stabilito che si tenga, almeno due giorni prima del Venardi Gnocolar, un incontro tra gli organizzatori e l’amministrazione comunale nel corso del quale, preso atto delle previsioni meteorologiche, il comitato fornirà la conferma definitiva o stabilirà l’eventuale cancellazione della manifestazione. In tal caso la Giunta valuterà l’ipotetico recupero della manifestazione compatibilmente con gli altri eventi già in programma.

Qualora la sfilata venisse annullata senza il preavviso richiesto o unilateralmente da parte del Comitato organizzatore, non sarà prevista alcuna data di recupero.

Il finanziamento del Ministero.

“Organizzare un evento come la sfilata del Venardi Gnocolar è cosa complessa e siamo grati al comitato del Bacanal del Gnoco e a tutti i comitati, alle maschere e ai volontari che contribuiscono a realizzare un evento così importante e sentito. Ora la città di Verona con i paesi della provincia è pronta a entrare nello spirito della festa, a ‘molar le corde al giubilo’ – dichiara l’assessora alla Cultura Marta Ugolini aggiungendo che – l’amministrazione comunale ha anche appreso con soddisfazione la notizia dell’assegnazione al comitato del Bacanal del Gnoco di un cospicuo finanziamento (oltre 290 mila euro) da parte del Ministero della Cultura, a valere sui fondi 2024. L’indirizzo auspicato è che questa ulteriore dotazione consenta di consolidare e valorizzare sempre meglio l’importante tradizione del carnevale, grazie alla storicità delle manifestazioni carnevalesche (con quasi 500 anni e alla presenza del Comune e degli enti locali nel comitato del Bacanal del Gnoco, come espressione del radicamento nella vita della città e della sua comunità”.

Sicurezza e divieti.

Per evitare danni e pericoli, soprattutto per i più piccoli, è vietato utilizzare, lanciare e disperdere prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta (bombolette, schiuma da barba, ecc.). È inoltre vietato l’impiego di tutti i prodotti e le sostanze (es: uova, farina, …) che possano imbrattare, molestare, arrecare danno alle persone, insudiciare e deturpare il suolo ed i beni esposti al pubblico con eccezione dei soli coriandoli e stelle filanti, anche spray.

Carnevale a Verona, altri eventi in programma.