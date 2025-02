Il Papà del Gnoco porta il Carnevale nei mercati di Campagna Amica

Per il periodo di Carnevale il Papà del Gnoco sarà presente nei mercati di Campagna Amica di Verona.

Nei mercati di Campagna Amica di Verona si festeggia il Carnevale con un ospite di eccezione: il Papà del Gnoco. Grazie alla collaborazione con il Bacanal del Gnoco, Coldiretti Verona ha infatti organizzato una serie di appuntamenti che nelle prossime settimane si realizzeranno nei mercati contadini più rappresentativi della città.

Si partirà venerdì 21 febbraio al Mercato di Borgo Venezia in via Villa Cozza per poi proseguire sabato 22 in piazza Isolo e domenica 23 in piazza Martiri d’Istria e Dalmazia (Santa Lucia/Golosine). La settimana successiva sarà il turno di piazza del Popolo a San Michele, mercoledì 26 febbraio, e di Borgo Trento in piazza Vittorio Veneto giovedì 27.

In tutte le occasioni a partire dalle 11 la maschera più iconica e amata dai veronesi sarà presente tra i banchi dei produttori agricoli per portare allegria ai clienti che con l’occasione potranno anche gustare una sorpresa culinaria a tema carnevalesco.

Il gran finale è previsto per sabato 1 marzo al Mercato Coperto di Galleria Filippini in via Macello 5, dove il banco della Cucina Contadina proporrà i classici gnocchi di patate e i tipici dolci di carnevale, galani e frittelle, preparati dagli agriturismi di Campagna Amica. Anche qui si potrà incontrare il Papà del Gnoco a partire dalle 11.

Si ricorda che tutti i mercati seguono gli orari 8.00 – 12.30 con l’eccezione del Mercato che chiude i battenti alle 13.