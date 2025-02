Punta una carabina in faccia ai carabinieri, 54enne arrestato a San Bonifacio

Controlli straordinari dei carabinieri a San Bonifacio, arrestato un 54enne che nel 2021 puntò una carabina in faccia ai militari.

Nel 2021 aveva puntato una carabina contro i carabinieri di San Bonifacio, che l’avevano sorpreso all’interno di un edificio abbandonato. L’uomo, 54 anni, per quel fatto condannato in via definitiva, è stato arrestato ieri, 14 febbraio, dopo essere stato rintracciato nell’ex ospedale. Risultato di una serie di controlli straordinari messi in campo dai carabinieri nelle aree considerate più sensibili di San Bonifacio.

L’arresto.

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 14, i militari della Stazione di Monteforte d’Alpone, con la polizia locale di San Bonifacio e personale dell’ufficio tecnico del Comune sono intervenuti all’ex ospedale, dove hanno rintracciato e arrestato un 54enne nord africano, senza fissa dimora, colpito da un “ordine di esecuzione per la carcerazione” emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona. Provvedimento scaturito a seguito della sentenza di condanna, divenuta ormai definitiva, a carico del 54enne, che nel 2021, sorpreso dai carabinieri di San Bonifacio all’interno di un altro stabile in stato di abbandono, si affacciava alla finestra al primo piano e puntava una carabina, risultata poi essere ad aria compressa calibro 4,5, in direzione dei carabinieri che riuscivano poi a raggiungerlo e disarmarlo.

A termine delle formalità di rito, l’arrestato, che dovrà rispondere anche del reato di “invasione di terreni ed edifici”, è stato tradotto presso la casa circondariale di Verona Montorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dovendo ancora scontare 1 anno 2 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di oltre 2mila euro.