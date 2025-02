Incendio in un negozio di elettrodomestici a Caldiero, evacuati e fatti rientrare dopo due ore gli abitanti del condominio.

Incendio a Caldiero, in fiamme un negozio di elettrodomestici. Poco prima delle 22 di ieri, 14 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Stra, nel comune di Caldiero, per del fumo che usciva da un negozio di elettrodomestici. Subito sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero, supportati da squadre provenienti dalla sede centrale di Verona e da Bardolino, per un totale di 17 operatori e 6 mezzi.

Durante le operazioni di spegnimento è stata disposta l’evacuazione preventiva degli abitanti del condominio sovrastante il negozio di elettrodomestici teatro del rogo. L’incendio ha interessato la zona delle casse, ma il fumo nero ha invaso completamente tutti i locali, rendendoli non fruibili. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate dopo oltre 2 ore.

I condomini sono rientrati in casa poco dopo la mezzanotte. Sul posto è rimasta la vigilanza privata a salvaguardia del negozio.