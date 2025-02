Bardolino senza acqua potabile, chiudono le scuole

Manca l’acqua potabile: scuole chiuse a Bardolino.

Scuole chiuse a Bardolino per mancanza di acqua potabile. Lunedì 17 febbraio Azienda Gardesana Servizi eseguirà infatti dei lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica nelle vie del centro storico. Dalle 8.30 fino alle 16 circa non sarà garantito il servizio di distribuzione dell’acqua potabile.

In accordo con i dirigenti delle scuole che si trovano nell’area oggetto dei lavori di manutenzione è stata quindi decisa la chiusura della primaria e della secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Borsellino” di Bardolino: lunedì 17 febbraio non si terranno le lezioni. La scuola riaprirà regolarmente martedì 18 febbraio. Lo dispone un’ordinanza sindacale.

Resteranno invece aperte regolarmente la scuola dell’infanzia e il nido “De Gianfilippi”, che ha comunicato al Comune di essere in grado di sopperire alla mancanza dell’acqua nella fascia oraria dei lavori.

“Siamo consapevoli del disagio arrecato da questo imponente cantiere di Ags in centro, legato all’adeguamento della rete, non più rinviabile; ci siamo interfacciati con Ags per chiedere che i disagi siano limitati al minimo – informa il sindaco Daniele Bertasi –. Purtroppo per le scuole non c’erano altre alternative percorribili e quindi abbiamo interpellato i dirigenti per decidere insieme la soluzione più adatta per ogni plesso: ringraziamo insegnanti, genitori e studenti che dovranno sopportare questo disagio temporaneo; martedì le lezioni saranno regolari”.