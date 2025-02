Strade, il Comune investe più di 5 milioni di euro. Benini: “Mai così tanto”

Nella manutenzione delle strade cittadine il comune di Verona nel 2024 ha stanziato oltre cinque milioni di euro.

“Per il 2024 l’amministrazione comunale di Verona ha stanziato il più grande investimento in manutenzione straordinaria per interventi nelle strade degli ultimi 15 anni”: lo ha detto l’assessore alle Strade Federico Benini, che oltre a evidenziarne il notevole aumento rispetto agli anni precedenti, elenca i lavori partiti di recente e quelli in fase di avvio.

“In passato venivano stanziati, salvo qualche eccezione, mediamente tra 1,5 e 2 milioni all’anno per i lavori straordinari sulle strade. Per dare un’idea nel 2022 la precedente amministrazione aveva previsto lavori di sistemazione per soli 500 mila euro – spiega Benini -. Cifra che è stata quadruplicata dalla nostra amministrazione per il 2023 e che nel 2024 ha raggiunto la somma record di oltre 5 milioni euro. Cifra a cui si aggiungono le somme inserite in bilancio per le manutenzioni ordinarie, che in genere equivalgono al 60 per cento di quelle straordinarie”.

Gli ultimi interventi.

Tra i numerosi interventi partiti in questi giorni, l’assessore ricorda quelli per sistemare il porfido ammalorato e le buche presenti in centro storico per i quali l’amministrazione ha stanziato 150 mila euro. Interventi, questi, che d’ora in poi saranno continuativi grazie all’assunzione di tre nuovi posatori di porfido, figure tecniche specializzate nella valorizzazione della pietra e della sua perfetta messa in opera.

Altri 200 mila euro di lavori sono tutt’ora in corso per sistemare strade e marciapiedi della Circoscrizione 1^, a cui si aggiungono ulteriori 330 mila euro per gli interventi già programmati in autunno.

Vengono rifatti tratti di marciapiede in via Saffi, via San Paolo e via Carducci, piazza Pradaval, piazza Pozza e via Dello Zappatore. In piazza Corrubbio e via Tomaso Da Vico. In corso i lavori su lungadige Galtarossa con il rifacimento completo del marciapiede. Da domani e per i prossimi 15 giorni partono una serie di cantieri di nuove asfaltature che interessano via Emo al Saval, via Lugo, via Copparo, via Contarina, via Cidigoro e via Tarnova alla Palazzina.

Da lunedì i lavori si spostano in circonvallazione Oriani e nelle strade in zona Stadio (Camuzzoni, Albere, da Vinci, Negrelli) e in contemporanea in Borgo Nuovo al Saval, ai Navigatori e al Chievo (vie Berardi, Galvani, Colombo, Faliero, da Levanto), per arrivare poi in Borgo Trento in via 24 Maggio e in via Monte Ongarine.

Agli ingenti lavori finanziati dal Comune si aggiungono quelli che le aziende municipalizzate e le società di telefonia mobile effettuano a seguito degli interventi sui sottoservizi, con nuove asfaltature e migliorando la qualità di strade e marciapiedi. In tal senso, nel 2024 sono state realizzate opere per 10 milioni di euro.