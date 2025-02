Terminati i lavori di Acque Veronesi in via Interrato dell’Acqua Morta

Verona, lavori di Acque Veronesi terminati in via Interrato dell’Acqua Morta.

Riparato il cedimento del collettore fognario in via Interrato dell’Acqua Morta: i tecnici di Acque Veronesi, in coordinamento con l’amministrazione comunale, avevano allestito un cantiere all’altezza del civico 72 nella mattina di sabato, transennando il tratto di strada e provvedendo ad effettuare apposite verifiche per valutare l’entità della rottura.

Gli operatori della società hanno provveduto alla riparazione del cedimento della tubatura danneggiata e a partire dal pomeriggio di sabato era stata ripristinata la normale viabilità in via Interrato dell’Acqua Morta. Questa mattina (lunedì 24 febbraio) sono stati ultimati i lavori di asfaltatura