Cantiere di Acque Veronesi in via Interrato Acqua Morta: strada chiusa, occhio alle deviazioni

Acque Veronesi, nei prossimi giorni cantiere in via Interrato dell’Acqua Morta: strada chiusa, previste deviazioni.

Un cantiere di Acque Veronesi sarà operativo a partire da sabato 22 febbraio in via Interrato dell’Acqua Morta. Nei giorni scorsi si era verificato un cedimento del collettore fognario all’altezza del civico 72. I tecnici della società avevano provveduto a transennare provvisoriamente il tratto di strada, in attesa di pianificare l’intervento in accordo con l’amministrazione comunale.

La durata dell’intervento inizialmente previsto è di 2 giorni, durante i quali gli operatori potranno verificare l’effettiva entità della rottura. Qualora l’esito delle verifiche portasse alla luce un cedimento particolarmente importante, l’intervento dovrà necessariamente proseguire anche nei giorni successivi. Nelle giornate di sabato e domenica saranno vietate la sosta e il transito alle autovetture nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Ponte Pignolo e piazza Frà Giovanni. Saranno apportate modifiche e deviazione nelle vie limitrofe per consentire la circolazione nella zona.