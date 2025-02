Sorpreso a rubare abiti da Zara in via Mazzini, arrestato 36enne

Un 36enne è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale dopo essere stato sorpreso a rubare da Zara.

Arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale dopo essere stato sorpreso a rubare da Zara in via Mazzini a Verona. Ieri pomeriggio, mercoledì 19, i carabinieri di San Michele Extra sono intervenuti in via Mazzini, nel negozio Zara, dove l’addetto alla sicurezza a fatica stava trattenendo un 36enne algerino che, sorpreso dopo aver sottratto della merce dal negozio, aveva provato ad allontanarsi spintonandolo.

Giunti sul posto i carabinieri, l’uomo si scagliava violentemente contro di loro, provando nuovamente a fuggire, tanto che i militari sono stati costretti a bloccarlo. Condotto in caserma per il fotosegnalamento, dagli approfondimenti è stato accertato che il 36enne era stato da poco rimesso in libertà, con obbligo di firma alla polizia giudiziaria, a seguito di altro arresto avvenuto la mattina precedente, sempre per aggressione alle forze dell’ordine.

In considerazione del grave quadro indiziario emerso, i carabinieri arrestavano quindi il 36enne per rapina impropria e violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Informata la Procura della Repubblica di Verona, l’uomo veniva trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di via Salvo D’Acquisto e nella mattinata odierna, su disposizione della predetta Autorità Giudiziaria, è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero, il quale ha convalidato l’arresto, disposto la misura cautelare della detenzione presso il carcere di Verona Montorio e rinviato l’udienza ad aprile 2025. Infine, la merce recuperata, per un valore di circa 150 euro, è stata restituita al negozio derubato.