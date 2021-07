Verona, da domani torna la possibilità di forti temporali.

Le previsioni metereologiche del Veneto segnalano dalle ore centrali di domani, martedì 13 luglio, fino alle prime ore di mercoledì 14, tempo instabile con rovesci e temporali sparsi, a tratti diffusi. Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate anche forti) con quantitativi di pioggia anche consistenti.

Considerati i fenomeni meteorologici previsti, la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, fissando – dalle 12.00 di domani fino alle 8.00 di dopodomani – lo stato di Attenzione (allerta gialla) per la rete idraulica secondaria di tutti i bacini del territorio regionale.

Le previsioni riferiscono, inoltre, che rispetto ad oggi, domani è previsto un abbassamento sensibile delle temperature che proseguirà anche nella giornata di mercoledì. Anche il comune di Verona mette in guardia i cittadini, invitandoli a “prestare la massima attenzione agli spostamenti, cercando di ridurli il più possibile qualora le condizioni di viabilità e percorribilità delle strade non garantiscano la massima sicurezza. La Protezione Civile comunale è in stato di preallerta, pronta ad intervenire con le pattuglie di Polizia locale”.

