Tamponamento sulla Transpolesana, furgone rimane incastrato sotto a un camion.

Ancora un drammatico incidente stradale sulla Transpolesana 434 nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 luglio, dopo quello che nei giorni scorsi ha causato la morte di un motociclista. Erano da poco passate le 14.30 quando un furgone, per cause ancora da accertare, ha violentemente tamponato un camion che la precedeva mentre stava percorrendo la Transpolesana in direzione sud, circa un chilometro prima dell’uscita di Vangadizza.

Secondo le prima informazioni, il furgone è rimasto incastrato sotto al mezzo pesante, tanto da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco nel tentativo di estrarre dalle lamiere il conducente. Sul posto sono prontamente intervenuti anche i sanitari del Suem 118 con elicottero e ambulanza infermierizzata, che però non hanno potuto che constatare il decesso della persona alla guida del furgone. Sconosciute le cause del tamponamento, sulle quali stanno indagando la polizia stradale e i carabinieri di Legnago.

Pochi minuti prima, e a poca distanza dal luogo della tragedia, un altro incidente, per fortuna senza gravi conseguenze: un’auto si è ribaltata poco dopo le 12.30, sempre sulla 434 all’altezza di Vangadizza, per cause ancora da accertare, e un ragazzo di 27 anni è rimasto ferito fortunatamente in modo non grave. I sanitari lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale di Borgo Trento.

(notizia in aggiornamento)

