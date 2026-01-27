Magia notturna sul Baldo: torna la “Ciaspolata sulle Trincee”

Sotto la luna del Baldo: sabato la ciaspolata notturna tra le trincee di Novezza.

Monte Baldo, Novezza si accende: torna l’emozione della ciaspolata notturna sulle trincee, al chiaro di luna. Dopo l’attesa, è arrivato il momento di calzare nuovamente le racchette da neve. Sabato 31 gennaio, le pendici del Monte Baldo ospiteranno una suggestiva ciaspolata notturna, un evento che promette di coniugare il fascino dell’escursionismo invernale con la memoria storica del territorio.

Un percorso tra le vette e la storia.

L’itinerario si snoderà in un ambiente selvaggio e ricco di testimonianze, con l’obiettivo di raggiungere la cima del Monte delle Erbe. Da qui, i partecipanti potranno godere di un panorama mozzafiato che abbraccia la Val d’Adige, la Lessinia e il Pasubio, tutto sotto il fascino del cielo notturno.

Il percorso, lungo circa 6 chilometri con un dislivello di 330 metri (positivo e negativo), è stato studiato per essere adatto a tutti, rendendo l’esperienza accessibile anche a chi non ha una preparazione atletica specifica ma desidera vivere una serata diversa all’aria aperta.

Dettagli e logistica.

L’appuntamento è fissato per le ore 18 a Novezza, al Noleggio Lorenzi. La quota di partecipazione è di 45 euro e include un pacchetto completo.

Una cena finale per concludere la serata in convivialità.

Accompagnamento di una guida professionista.

Noleggio dell’attrezzatura necessaria (ciaspole, bastoncini e luce frontale).

Un break a metà percorso per ricaricare le energie.