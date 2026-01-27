Il “raddoppio” della leggenda: Sergio Cortes porta il mito di Michael Jackson al Teatro Nuovo.

Bis al Teatro Nuovo: raddoppia lo show di Sergio Cortes, “l’alter ego” di Michael Jackson vuole far ballare Verona. Dopo il successo di vendite per la data del 13 marzo 2026, che ha visto i biglietti andare letteralmente a ruba, Spettacolo Live risponde all’entusiasmo dei fan annunciando un secondo, imperdibile appuntamento: Sergio Cortes salirà sul palco del Teatro Nuovo anche giovedì 12 marzo 2026.

L’illusionista del Pop.

Considerato all’unanimità il miglior impersonator di Michael Jackson al mondo, Cortes stupisce non solo per una somiglianza fisica impressionante, ma per la capacità di restituire intatta la magia vocale e coreografica del Re del Pop.

“The Michael Jackson Experience”: lo show.

Dalle leggendarie movenze del moonwalk ai costumi iconici, lo spettacolo è un viaggio nei più grandi successi che hanno segnato la storia della musica mondiale. Da Thriller a Billie Jean, passando per Smooth Criminal, Cortes promette di trasformare il Teatro Nuovo in un tempio della musica pop.

Info e prevendite.

L’aggiunta della data del 12 marzo rappresenta l’ultima chiamata per chi non è riuscito ad assicurarsi un posto per il venerdì. Le prevendite sono già attive sul circuito Ticketone, disponibili sia online che nei punti vendita fisici abilitati.