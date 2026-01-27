Emozioni in musica a Caldiero: torna il concerto tributo a Lucio Battisti.

Lucio Battisti torna a risuonare: a Caldiero lo spettacolo “Luci-oh” celebra le donne del mitico artista di Poggio Bustone. L’appuntamento è fissato per il 19 febbraio alle ore 20:45, in occasione della storica Fiera di San Mattia Apostolo a Caldiero.

Molto più di un concerto.

Lo spettacolo, intitolato “LUCI-OH – Tutte le donne di Lucio”, è una produzione firmata Ippogrifo che promette di andare oltre la classica esecuzione dei brani. Si tratta di un “concerto spettacolo” che indaga l’universo femminile presente nella poetica battistiana, un viaggio fatto di parole e musica che ha saputo resistere al tempo.

A guidare il pubblico in questa immersione sarà Andrea Manganotto, affiancato sul palco dalle voci e dalla presenza di Chiara Mascalzoni e Jessica Grossule.