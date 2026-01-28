Furto al centro commerciale: incastrata dalle telecamere, arrestata 30enne a Verona.

Ruba vestiti del valore di 300 euro in un centro commerciale, minaccia la direttice e tenta la fuga: arrestata per furto una 30enne a Verona. Ha tentato di allontanarsi con la merce rubata e, una volta scoperta, ha reagito con minacce nel tentativo di garantirsi la fuga. Una donna di trent’anni, di origini albanesi e già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata lunedì 26 gennaio dalla polizia in un centro commerciale in via delle Nazioni.

I fatti sono iniziati intorno alle 13:10, quando la responsabile di un punto vendita di abbigliamento ha lanciato l’allarme alla Sala Operativa della Questura. Poco prima, la trentenne si era impossessata di diversi capi per un valore complessivo di circa 300 euro, riuscendo a uscire dal negozio senza pagare.

La direttrice dell’esercizio, accortasi dell’ammanco, ha immediatamente consultato i filmati della videosorveglianza. Grazie ai dettagli dell’abbigliamento catturati dalle telecamere, la donna è riuscita a individuare la sospettata poco dopo, mentre si trovava seduta sui divanetti nell’area comune della galleria commerciale.

Al momento del confronto, la situazione è degenerata. La giovane, vistasi scoperta e interrogata sui capi che presentavano ancora le placche antitaccheggio, ha iniziato a danneggiare la merce e a inveire pesantemente contro la responsabile, tentando di intimidirla per scappare.

L’intervento tempestivo di una volante della Polizia ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Gli agenti hanno bloccato la trentenne, trasferendola agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Martedì 27 gennaio la donna è comparsa davanti al giudice. Dopo la convalida dell’arresto, nei suoi confronti è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Castelnuovo del Garda.