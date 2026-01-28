Incidente alle Cartiere Fedrigoni, operaio gravemente ferito

Incidente alle Cartiere Fedrigoni di Verona, operaio ferito gravemente: la dura presa di posizione del sindacato Slc Cgil.

Nella giornata di lunedì 26 un giovane operaio di 35 anni che lavora presso le Cartiere Fedrigoni di Verona ha subito un gravissimo incidente: a rivelarlo è Mario Lumastro, coordinatore provinciale Slc Cgil Verona. L’incidente ha causato delle lesioni gravissime a un braccio e il ragazzo potrebbe subire dei danni permanenti. “La situazione è molto complicata – sottolinea Lumastro – e vogliamo innanzitutto esprimere la piena solidarietà al lavoratore augurandogli una pronta e totale guarigione”.

Al momento non si conosce bene la dinamica dell’infortunio. “I primi elementi – è il commento del coordinatore Slc Cgil – confermano che sempre più spesso le aziende chiedono ai propri dipendenti, soprattutto quelli precari, di effettuare mansioni delicate senza una idonea formazione e comprovata esperienza”.

“Alla direzione Fedrigoni – aggiunge Lumastro – abbiamo subito chiesto un incontro per discutere quanto accaduto e concordare le necessarie azioni per evitare che altri episodi possano mettere a repentaglio la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori. Siamo certi che Fedrigoni accoglierà subito questa richiesta e convocherà subito una riunione con le segreterie territoriali, i delegati sindacali e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”.

La replica di Fedrigoni.

“Siamo profondamente rammaricati per l’infortunio occorso al nostro giovane collega dello stabilimento di Verona – scrive in una nota la Fedrigoni – e ci auguriamo che le sue condizioni possano rapidamente migliorare. Nel frattempo, insieme al team di stabilimento stiamo ricostruendo la dinamica puntuale dell’evento. Non abbiamo ancora ricevuto notizie ufficiali sulle sue condizioni, stiamo monitorando con attenzione l’evolversi della situazione e attendiamo la prognosi definitiva“.

“Desideriamo ribadire con fermezza che la sicurezza dei nostri dipendenti rimane la nostra priorità assoluta a tutti i livelli dell’organizzazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Il collega è stato adeguatamente formato e ha l’esperienza idonea per svolgere l’attività in cui era impegnato al momento dell’evento”.