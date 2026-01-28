I numeri del report 2025 della polizia locale di Bussolengo.

Oltre 28 mila veicoli controllati e 152 sequestri, la polizia locale di Bussolengo “blinda” il territorio e presenta il report 2025. Un territorio presidiato capillarmente, investimenti in tecnologia e una lotta serrata alle irregolarità stradali più pericolose. Il Comando di polizia locale di Bussolengo ha presentato ieri 27 gennaio, nella sala consiliare, il bilancio delle attività portate a termine nel 2025 e le strategie per l’anno appena iniziato.

Un anno di controlli: i numeri del 2025.

I dati descrivono un’attività incessante: nel corso dell’ultimo anno sono stati verificati 28.080 veicoli attraverso 1.872 posti di controllo. Il bilancio parla di 3.225 verbali elevati per violazioni al Codice della Strada.

L’attenzione si è concentrata in particolare sulla sicurezza stradale “passiva”: sono 152 i veicoli sequestrati perché privi di copertura assicurativa, mentre 151 conducenti sono stati sanzionati per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Non sono mancati interventi sulla disciplina alla guida, con 65 multe per uso del cellulare e 343 per il passaggio con il semaforo rosso.

Sul fronte penale, l’attività del Comando ha portato alla trasmissione di 64 notizie di reato all’Autorità Giudiziaria e all’esecuzione di due arresti. In totale sono stati rilevati 61 sinistri stradali, di cui 45 con feriti.

Tecnologia e ambiente.

La Polizia Locale non si è limitata alla strada. Il Comando, guidato da Fabio Perella e composto da 14 unità, ha garantito 3.550 ore di servizio esterno, avvalendosi di dotazioni tecnologiche all’avanguardia come bodycam, taser e metal detector.

Rilevante anche l’impegno sul fronte ecologico, con 5 sanzioni penali e 15 amministrative comminate per reati ambientali.

Il futuro: la nuova centrale operativa 2026.

Il 2026 si prospetta come l’anno della svolta tecnologica e strutturale. Tra i principali obiettivi annunciati figurano l’implementazione della videosorveglianza urbana e la realizzazione di una nuova centrale operativa per ottimizzare la gestione delle emergenze.

Il sindaco Roberto Brizzi ha espresso orgoglio per i risultati ottenuti, sottolineando come la presenza costante degli agenti assicuri ai cittadini “maggiore protezione e tranquillità“. Un impegno che non accenna a diminuire: nei primi 20 giorni del 2026 sono già stati sequestrati 22 veicoli senza assicurazione, a conferma di un trend di rigore che caratterizzerà tutto l’anno.