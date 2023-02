Domenica 19 febbraio la “Ciaspolata in Lessinia” di Fidas Verona promuove il dono del sangue: ecco come partecipare.

Sulla neve con le ciaspole per promuovere la donazione di sangue e plasma: torna, dopo tre anni di stop causa covid, la “Ciaspolata in Lessinia” di Fidas Verona. L’appuntamento è a Malga San Giorgio, a Bosco Chiesanuova, domenica 19 febbraio; in caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 26 febbraio.

Sul sito web www.fidasverona.it si possono consultare gli aggiornamenti meteo in tempo reale e verificare se ci saranno le condizioni per farla (un semaforo verde indicherà il via libera). La scadenza per prenotarsi è giovedì 9 febbraio.

“L’intuizione di promuovere il dono del sangue con una ciaspolata è nata nel 2014, con la prima edizione, molto apprezzata: negli anni abbiamo visto che creare occasioni di incontro con le persone, stando insieme in modo spensierato e godendosi la natura, sono un ottimo veicolo per coinvolgere le famiglie e reclutare nuovi donatori. Ecco perché siamo felici di riproporre la ciaspolata, possibile grazie allo sforzo organizzativo delle nostre 9 sezioni della zona nord di Fidas Verona”, sottolinea Claudio Zanini, coordinatore di zona.

Il programma della giornata.

La giornata inizierà con una colazione offerta ai partecipanti, tra le 9.30 e le 10, per affrontare il percorso che si snoderà fra Malga Malera, Malga Grolla e Parparo di Sopra. Alle 12.30 è previsto l’arrivo a Malga La Casara, con pranzo a base di gnocchi di malga offerto dai donatori. Alle 15 rientro a piedi o con pulmino per recuperare le auto a San Giorgio.

Per partecipare è necessario prenotarsi (le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 200 partecipanti), contattando la sede provinciale di Fidas Verona (tel. 045 8202990 o inviando una mail a ciaspolata@fidasverona.it), indicando nome, cognome e sezione di appartenenza o di riferimento per i non donatori. È richiesta una quota di partecipazione di 10 euro, mentre i bambini fino a 10 anni potranno partecipare gratuitamente all’evento. Chi non avesse le ciaspole potrà noleggiarle sul posto al costo di 5 euro.

I volontari ricordano che donare è facile: basta essere in buona salute, pesare almeno 50 chilogrammi e avere tra i 18 e i 65 anni. Per prenotare la propria donazione basta inviare una mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it oppure chiamare il numero verde gratuito 800.310.611 (da fisso), lo 0442.622867 (per chiamate da cellulare) o il 339.3607451. Per ulteriori informazioni: www.fidasverona.it.