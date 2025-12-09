Lessinia in cornice: premiati 5 studenti dell’Accademia di Verona

Inaugurata in Lessinia la mostra che mappa i sentieri della montagna: premio a cinque studenti di Verona.

Sabato 6 dicembre in Lessinia è stata inaugurata la mostra d’arte “Opere da una collezione – Il paesaggio montano e la sua cultura”: premiati studenti di Verona. L’esposizione, visitabile al Centro Socio Culturale di Bosco Chiesanuova fino al 6 gennaio, nasce dalla collaborazione tra la Cassa Rurale Vallagarina, il Comune di Bosco Chiesanuova e l’Accademia di Belle Arti di Verona.

La mostra presenta al pubblico una selezione di opere del patrimonio artistico della Cassa Rurale con un focus mirato sul rapporto tra l’arte e il territorio montano, in particolare la Lessinia, dove la Banca di Credito Cooperativo è presente da tre decenni.

L’impegno per cultura e territorio.

Gli interventi istituzionali hanno rimarcato l’importanza del progetto. Il presidente della Cassa Rurale, Maurizio Maffei, ha sottolineato come l’istituto cooperativo sia impegnato nel promuovere la socialità, la cultura e le opportunità per i giovani, mantenendo il legame con i territori. Similmente, Andrea Falsirollo, presidente dell’Accademia di Belle Arti, ha espresso apprezzamento per questa significativa opportunità di collaborazione.

Il sindaco di Bosco Chiesanuova, Claudio Melotti, ha evidenziato come la mostra rappresenti una preziosa occasione culturale per arricchire l’offerta durante le festività natalizie, periodo di forte affluenza turistica in paese.

Pittura materica e fotografia concettuale.

La presentazione artistica, affidata al curatore Remo Forchini e al critico Fiorenzo Degasperi, ha svelato la motivazione concettuale dietro l’allestimento. “Attraverso tecniche e linguaggi diversi – dalla pittura materica alla fotografia concettuale – la mostra intende mappare non solo i sentieri fisici della montagna, con particolare riguardo alla Lessinia, ma anche i percorsi spirituali che si aprono quando l’essere umano si confronta con l’imponenza della montagna e della sua arcaica cultura”, hanno spiegato i relatori.

Premiati i giovani talenti.

Il momento clou dell’inaugurazione è stata la premiazione del concorso promosso dalla Cassa Rurale Vallagarina in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti sul tema del paesaggio di montagna e la relazione con il territorio.

Ad aggiudicarsi il premio e i complimenti del pubblico sono stati gli studenti e le studentesse: Patrizia Conati, Miriam Giavarina, Danilo Mitic, Elisabetta Stocco e Sofia Zivelonghi. Le loro opere sono state acquistate dall’Istituto di credito cooperativo ed esposte in mostra, celebrando così il talento emergente.

“Opere da una collezione” è allestita presso il Centro Socio Culturale di Bosco Chiesanuova (dietro la Chiesa parrocchiale) ed è visitabile dalle 15:00 alle 18:00 ogni sabato e domenica, e tutti i pomeriggi dal 26 dicembre al 6 gennaio.