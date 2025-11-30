Il patrimonio artistico della Cassa Rurale Vallagarina sarà in mostra al Centro socio culturale di Bosco Chiesanuova.

Prosegue il viaggio espositivo del patrimonio artistico della Cassa Rurale Vallagarina, l’istituto di credito cooperativo con sede ad Ala (Tn) e nove filiali tra la provincia di Trento e quella di Verona. Dopo le tappe di Nogaredo, Folgaria e Caprino Veronese, la mostra approda ora sull’altopiano della Lessinia, all’interno della sala espositiva del Centro socio culturale di Bosco Chiesanuova, messa a disposizione dal Comune.

L’allestimento propone una selezione di opere tratte dall’ampia collezione della Cassa, con particolare attenzione ai temi della montagna e della cultura alpina. A queste si affiancano cinque lavori realizzati da giovani talenti dell’Accademia di Belle Arti di Verona, finalisti del bando promosso in collaborazione con l’istituto di credito e pensato per offrire agli studenti un’occasione concreta di crescita professionale.

Il percorso espositivo mette in dialogo artisti e linguaggi eterogenei, dalla pittura materica alla fotografia concettuale, per raccontare non solo i paesaggi fisici della montagna – con uno sguardo privilegiato sulla Lessinia – ma anche le dimensioni intime e spirituali che l’ambiente alpino evoca. Ne emerge un itinerario visivo che coniuga l’osservazione distante del paesaggio con la sua percezione emotiva e tattile, celebrando la natura come luogo di incontro tra materia e anima.

La mostra, che comprende opere di numerosi artisti tra cui Cesare Cavalieri, Mario Dalla Fini, Annalia Spagnolli, Ottorino De Lucchi e molti altri, sarà affiancata da un appuntamento speciale: sabato 20 dicembre alle ore 17, presso lo stesso Centro Socio Culturale, Fiorenzo Degasperi terrà una conferenza per immagini dedicata all’“Adige, in viaggio lungo il fiume da Resia all’Adriatico”.

L’esposizione sarà visitabile dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 in giornate e orari dedicati (15.00–18.00). Un ringraziamento particolare va a Benedetta Vicentini, responsabile della grafica e della comunicazione del progetto.