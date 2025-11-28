Dopo la prima neve, a Bosco Chiesanuova arrivano l’apertura del Palaghiaccio e delle piste da fondo che collegano tutti i rifugi.

Dopo la prima neve, a Bosco Chiesanuova arrivano anche l’apertura del Palaghiaccio e delle piste da fondo che collegano tutti i rifugi della bellissima e panoramica Translessinia.

Gli amanti dei pattini con la lama e tutti i bimbi avranno la possibilità di divertirsi al Palaghiaccio, aperto da sabato 29 novembre al 17 febbraio 2026, compresi i giorni festivi dell’Immacolata, della vigilia, di Natale, Santo Stefano e della Befana, con l’opportunità di festeggiare il Capodanno con brindisi e panettone fino alle 2. Non solo, sarà possibile festeggiare il Carnevale sui pattini nei giorni di lunedì 16 e martedì 17 febbraio.

“Il Palaghiaccio di Bosco non ha eguali a Verona, circondato da un incredibile paesaggio montano, e da un’impagabile aria fresca e pulita. I 6 turni giornalieri e le tariffe invariate favoriscono tutti, grandi e piccini, esperti e principianti. Contemporaneamente, grazie all’impegno di commercianti e associazioni, il paese brilla, con eventi, mercatini, bar, bistrò, pizzerie, pasticcerie e negozi, pronti a regalare momenti piacevoli e divertimento. Vi aspettiamo”, ha detto Alessandra Albarelli, vicesindaco con delega al Turismo del Comune di Bosco Chiesanuova.

L’ingresso con noleggio pattini prevede un biglietto intero a 10 euro e ridotto (fino a 12 anni) a 8 euro, il solo ingresso al Palaghiaccio senza noleggio dei pattini un intero pari a 8 euro e ridotto a 6 euro.