Chiude per lavori l’ufficio postale di Isola Rizza.

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale in via Roma a Isola Rizza, sarà interessato da lavori e interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede è inserita nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. Grazie al progetto Polis sono già stati rinnovati e resi più accoglienti 42 uffici postali in provincia di Verona.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di via Madonna 118 a Bovolone, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19.05, il sabato fino alla 12:35. L’ufficio postale di Isola Rizza riaprirà al termine dei lavori con i consueti orari.