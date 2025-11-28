Pippi Calzelunghe compie 80 anni: la festa spettacolo a Verona

Auguri Pippi Calzelunghe: a Verona lo spettacolo al Teatro Stimate per i suoi 80 anni.

Ottanta candeline per la bambina più anticonformista della letteratura: Pippi calzelunghe festeggia al teatro stimate di Verona. Era il 26 novembre 1945 quando in Svezia usciva la prima edizione di Pippi Calzelunghe, il capolavoro creato dalla penna di Astrid Lindgren. E per celebrare questo importante anniversario, Pippi torna a Verona. L’appuntamento è per domenica 30 novembre, alle ore 16:30, al Teatro Stimate, dove Fondazione Aida presenterà il suo fortunato allestimento.

Fedele all’originale.

Fondazione Aida ha ottenuto i diritti per allestire il testo in Italia nel 2007, in occasione del centenario della nascita dell’autrice, e da allora lo spettacolo è diventato uno dei titoli più amati dal pubblico delle famiglie.

Il successo è dovuto in gran parte alla sua fedeltà al testo originale. La messa in scena trasporta gli spettatori a Villa Villacolle, raccontando le avventure di Pippi, libera e fuori dagli schemi, insieme agli amici inseparabili Annika e Tommy. La scenografia è vivace e coloratissima, restituendo con ironia lo spirito ribelle del personaggio.

La cura nel mantenere intatto lo spirito di Pippi è tale che la drammaturgia è stata supervisionata da Olof Nyman, rappresentante degli eredi Lindgren, e approvata in via definitiva da Karin Nyman, figlia di Astrid Lindgren, dopo aver assistito alle prove generali.