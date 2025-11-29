Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: sole e tempo stabile, probabili gelate notturne in tutta la provincia.
Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.
Situazione.
Sull’Europa meridionale finalmente la pressione tende ad alzarsi garantendo un tempo più stabile e i connotati della stagione fredda, almeno di giorno, lasciano spazio a una più mite. Attenzione che pare sia una situazione transitoria.
Previsioni.
Per sabato splendida giornata, sebbene si possano presentare delle increspature o velature nel cielo ma che non portano in nessun modo a conseguenze. Probabili gelate notturne nelle pianure e banchi di nebbia sparsi di poca consistenza. Tempo soleggiato fino a sera e ulteriore lieve aumento delle temperature massime del giorno.
Domenica la prima parte della giornata vede cielo quasi sereno o al massimo poco nuvoloso ma nel corso delle ore è atteso un progressivo aumento della nuvolosità, non si escludono deboli precipitazioni dalla serata. Temperature in aumento nei valori minimi, stazionaria in quelli massimi.
Tendenza.
Entro un quadro di normalità climatica, non è prevedibile alcuna ondata di freddo né di caldo fuori stagione, la settimana trascorre all’insegna della variabilità con qualche precipitazione di tanto in tanto in un quadro tipico della stagione che con il primo dicembre per la meteo diventa inverno.