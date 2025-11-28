Gelate notturne in tutta la provincia di Verona.

In tutta la provincia di Verona si sono registrate gelate notturne nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28: oggi, venerdì, sarà un’altra giornata di sole ma con temperature più fredde rispetto ai giorni scorsi, assicurano gli esperti di meteo4verona.

Infatti in pianura stanotte ha gelato quasi ovunque con temperature minime che sono state generalmente comprese tra -3°C e +1°C. In giornata massime previste sui 10°C, il cielo sarà sereno tutto il giorno.

Temperatura minima più fredda: -5.1°C, a Colognola ai Colli

Temperatura minima più calda: +6.5°C, a Malcesine.

Nell’immagine: webcam aeroporto di Legnago.