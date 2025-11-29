Campagna di prevenzione dell’Ulss 9 Scaligera nella lotta all’Aids, raggiunti 10mila studenti.

Prevenzione e diagnosi precoce restano le armi più efficaci nella lotta contro l’Aids, una malattia che, nonostante i progressi della ricerca, continua a rappresentare una sfida attuale. In occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids del 1° dicembre, l’Ulss 9 Scaligera rinnova il proprio impegno con una serie di iniziative dedicate alla sensibilizzazione e alla promozione della salute.

Le Unità Operative Complesse Dipendenze dell’Azienda, guidate dalla dottoressa Giovanna Morelli a San Bonifacio e dal dottor Camillo Smacchia a Legnago, nel solo anno scolastico 2024/2025 hanno incontrato oltre 10 mila studenti delle scuole superiori di Verona e provincia. L’obiettivo è rendere i giovani più consapevoli rispetto ai rischi legati alla tossicodipendenza, ai comportamenti sessuali non protetti e alle implicazioni affettive e sociali connesse.

Test gratuiti.

Accanto alle attività educative, prosegue anche il lavoro sul territorio. In collaborazione con l’Aoui Verona, l’Ulss 9 ha attivato un calendario di appuntamenti dedicati alla prevenzione, con possibilità di testing e consulenza per HIV e altre infezioni sessualmente trasmesse. Nella settimana dall’1 al 3 dicembre è in corso la “Testing Week”, con test gratuiti e accesso libero all’ambulatorio di via Bengasi a Verona per informazioni sulle vaccinazioni preventive, tra cui quelle contro epatite A e B, HPV e Mpox. Servizi analoghi sono disponibili anche presso l’Uosd Malattie Infettive dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago.

Le Uoc Dipendenze saranno inoltre presenti con un punto informativo dedicato alla prevenzione durante i “Mercatini di Natale” in piazza Bra nel pomeriggio e nella serata del 1° dicembre.