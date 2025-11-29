Polizia locale di Verona sulle tracce del pirata della strada scappato dopo aver centrato con l’auto un bus Atv.

Centra un bus Atv e scappa: la polizia locale di Verona è alla ricerca del conducente di una Fiat Panda bianca che nel pomeriggio di ieri, venerdì 28, poco prima delle 18, ha provocato un incidente all’incrocio tra via Po e via Roveggia. L’auto avrebbe tagliato la strada a un autobus Atv, colpendolo e causando il ferimento di tre donne a bordo del mezzo pubblico.

Le passeggeri sono state subito soccorse e trasportate al Pronto soccorso del Polo Confortini per le cure del caso.

Il guidatore della Panda non si è fermato dopo l’impatto, proseguendo la corsa e venendo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Gli agenti del Nucleo Infortunistica della polizia locale di Verona stanno ora analizzando le immagini per risalire alla targa del veicolo “pirata”. Una volta identificato, il responsabile sarà denunciato per omissione di soccorso e fuga dopo incidente stradale.