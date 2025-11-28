Censimento Istat, la compilazione online va fatta entro il 9 dicembre: il comune di Verona ricorda che è “obbligatorio”.

L’Ufficio comunale di Censimento del comune di Verona ricorda ai cittadini che non hanno ancora compilato il questionario del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2025, che entro il 9 dicembre 2025, accedendo con lo SPID o la CIE al seguente link https://raccoltadati.istat.it/questionario/ è possibile compilarlo in autonomia.

Dal 10 al 23 dicembre, la compilazione sarà possibile esclusivamente tramite operatore comunale della Rete di Rilevazione (a domicilio o telefonicamente o di persona presso l’Ufficio Comunale di Censimento).

Per dubbi o informazioni, è attivo il numero verde Istat 1510. A livello locale, è possibile contattare l’Ufficio Comunale di Censimento ai numeri 045 8077871, 045 8077219 o 045 8077621, oppure scrivere all’indirizzo email censimento@comune.verona.it. “Partecipare – fa sapere il comune di Verona – è un dovere civico e un obbligo di legge, sanzionato in caso di inadempimento“.

Attraverso questo impianto censuario, l’Istituto Nazionale di Statistica fornisce entro dicembre di ogni anno i dati della popolazione per genere, età, cittadinanza, grado di istruzione e occupazione, a livello regionale, provinciale e comunale, riferiti all’anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo.

I dati pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Istat sono presi a riferimento ai fini dell’applicazione delle disposizioni di legge che rinviano all’ammontare della popolazione, determinando un impatto rilevante nella vita dei Comuni (i sistemi elettorali, il numero di consiglieri, le concessioni di licenze, i trasferimenti economici per i servizi di pubblica utilità, ecc.).