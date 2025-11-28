Chiusi da polizia locale e Ulss 9 due ristoranti di Verona, dopo che sono stati trovati topi e blatte in alcuni locali.

Il Nucleo di polizia amministrativa della polizia locale di Verona e i tecnici dell’Ulss 9 – Dipartimento di Prevenzione hanno accertato negli ultimi giorni due casi di cattiva gestione di ristoranti e locali di somministrazione per gli aspetti igienico-sanitari, procedendo alla immediata chiusura.

La prima segnalazione è partita da un amministratore di condominio per la presenza di topi nelle vicinanze del locale in via Salomoni, sottoposto a chiusura e al provvedimento di rimozione delle criticità riscontrate dai tecnici e dagli agenti. Il secondo caso è nato da una segnalazione di gruppi di controllo di vicinato in via Golosine.

Nell’esercizio commerciale è stata riscontrata la presenza diffusa di animali infestanti (blatte sia vive che morte), gravi carenze igienico-sanitarie nei locali e nelle attrezzature destinate alla preparazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

I controlli sono stati potenziati negli ultimi giorni grazie a segnalazioni qualificate che vengono immediatamente trattate a salvaguardia dei cittadini.