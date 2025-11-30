Verona presa d’assalto da visitatori e turisti, gran pienone ai mercatini di Natale quest’anno ospitati in piazza Bra.

Come prevedibile, complice anche la mattinata di bel tempo, anche se freschino, gran pienone ai mercatini di Natale di Verona, quest’anno ospitati per la prima volta nella suggestiva cornice di piazza Bra.

Fin dalla tarda mattinata sono andati esauriti in parcheggi del centro, come spesso accade in situazioni simili. Una circostanza che la polizia locale di Verona, considerati i precedenti, aveva ampiamente messo in preventivo. Tanto che gli stessi agenti della polizia locale, nel corso delle ore più “calde” del pomeriggio, sono pronti a dirigere il traffico non solo delle auto, ma anche dei pedoni, nelle vie del centro storico cittadino.

Navette gratuite.

Quest’anno sono in servizio navette e parcheggi a tariffa agevolata per i mercatini di Natale. L’amministrazione ha infattu messo a punto un piano di mobilità studiato per garantire ai visitatori un’esperienza senza l’incubo del parcheggio in centro.

