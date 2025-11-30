Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 1 a domenica 7 dicembre.

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 1 dicembre e per tutta la settimana, fino a domenica 30 novembre, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:

via Chioda, Strada la Rizza, via Gardesane, via Aeroporto Berardi, Via Camillo Cesare Bresciani, lungadige Attiraglio. Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

Ufficio Mobile di Prossimità.

L’Ufficio Mobile di Prossimità sarà presente ai mercati e nelle aree verdi secondo il seguente calendario:

Lunedì: 7.30/10 parco san Giacomo; 10.30/13 parco Santa Teresa via Ongaro.

Martedì: 7.30/13 l’Ump sarà al mercato di Borgo Venezia.

Mercoledì: 7.30/10 l’Ump sarà al mercato in piazza Vittorio Veneto; 10.30/13 al mercato in via Poerio.

Giovedì: 7.30/10 gli agenti sono al mercato di via D. Mercante; indi 10.30/13 al mercato in via Luigi Prina.

Venerdì: 7.30/10 l’Ump sarà al mercato in Piazza Arditi; indi 10.30/13 l’Ump sarà al mercato in piazza XVI Ottobre.

Sabato: 7.30/15.30 l’Ump sarà al mercato dello Stadio; indi 15.30/19 l’UMP sarà presente Piazza Bra. La domenica pomeriggio in piazza Bra dalle ore 13.30 alle ore 19.