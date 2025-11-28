Verona, parte la settimana di controlli sosta: occhio in zona Catena

Controlli della sosta a Verona: per questa settimana fa puntati in zona Catena.

Amt3 intensifica i controlli della sosta, e avvisa gli automobilisti: Catena sarà la zona più attenzionata questa settimana. Multe in vista per chi non rispetta l’alternanza tra stalli blu e disco orario. AMT3 SpA prosegue la sua campagna di sensibilizzazione e controllo, “Sosta Responsabilmente”, avvisando in anticipo i cittadini su quali zone della città saranno più battute dai suoi accertatori. Questa settimana, l’attenzione si concentrerà in particolare sul Comparto Catena, un’area nevralgica dove è fondamentale rispettare le diverse regolamentazioni degli stalli.

Regole.

Per evitare sanzioni, gli automobilisti che parcheggiano nel comparto Catena devono ricordare tariffe e orari. Stalli Blu (a pagamento): la tariffa è di 1 euro all’ora, in vigore dalle 8 alle 20 nei giorni lavorativi.

Stalli Bianchi (disco orario): Sono regolamentati con disco orario, ma attenzione ai divieti. È vietato sostare senza autorizzazione dalle 8:00 alle 9:30 e dalle 14:00 alle 15:30.

Sosta facile.

È possibile pagare il parcheggio negli stalli blu tramite App. Il parcheggio sugli stalli blu adesso si paga con l’app: ecco come funziona.