I vigili del fuoco conquistano i ragazzi al Job&Orienta

Verona, Job&Orienta con i vigili del fuoco: grande successo dello stand con mezzi e simulazioni.

Alla fiera Job&Orienta di Verona, dedicata all’orientamento e al lavoro, i Vigili del Fuoco sono tra i protagonisti assoluti. Sono là per mostrare ai ragazzi delle scuole secondarie un’esperienza immersiva e coinvolgente.

All’interno del quartiere fieristico, tra i 400 espositori presenti, lo stand del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, ha registrato un notevole successo, attirando migliaia di giovani desiderosi di scoprire un mestiere tanto delicato quanto eroico.

La tecnologia al servizio del soccorso.

I vigili del fuoco hanno esposto una serie di automezzi e attrezzature per illustrare i loro compiti istituzionali e le possibilità di carriera. Particolare interesse hanno suscitato gli strumenti hi-tech utilizzati quotidianamente.

I Droni del nucleo SAPR: Questi velivoli sono dotati di speciali telecamere che permettono la ricerca di persone disperse anche di notte.

Realtà Virtuale: Indossando appositi visori, i ragazzi hanno potuto vivere immagini realistiche e dinamiche delle attività di addestramento e soccorso dei Vigili del Fuoco.

Un giorno da vigile del fuoco.

L’esperienza non è stata solo visiva, ma anche pratica. I partecipanti di oggi hanno potuto mettersi alla prova.