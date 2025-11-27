Fiera di Verona, Job&Orienta guida i giovani nel futuro digitale

Verona capitale dei giovani: Job&Orienta in pieno svolgimento alla fiera.

È in pieno svolgimento alla Fiera di Verona la 34esima edizione di Job&Orienta, il Salone nazionale di riferimento per orientamento, scuola, formazione e lavoro. Inaugurata mercoledì 26 novembre, la manifestazione proseguirà fino a sabato 29 novembre.

L’edizione 2025 si tiene nell’Anno europeo dell’educazione alla cittadinanza digitale e pone come focus tematico “Tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale: competenze per il futuro”. L’obiettivo è esplorare l’equilibrio tra le potenzialità delle nuove tecnologie e il valore insostituibile delle persone.

Oltre all’Intelligenza Artificiale, la fiera affronta numerosi altri temi centrali.

Le figure professionali più richieste dal mondo del lavoro.

più richieste dal mondo del lavoro. Gli strumenti innovativi per l’orientamento.

per l’orientamento. Il ruolo crescente degli ITS Academy .

. La filiera formativa del “4+2”.

Il Salone è promosso da Veronafiere e Regione del Veneto in collaborazione con i Ministeri dell’Istruzione e del Merito, dell’Università e della Ricerca, e del Lavoro e delle Politiche sociali.

Numeri.

L’appuntamento veronese si riconferma un polo attrattivo con una ricca rassegna espositiva e un vasto programma culturale. Sono presenti oltre 420 realtà.

Sei Ministeri, inclusi quelli di Cultura, Difesa e Sport/Giovani.

inclusi quelli di Cultura, Difesa e Sport/Giovani. Diciannove Regioni e numerose istituzioni locali e nazionali.

e numerose istituzioni locali e nazionali. 150 tra accademie e università , di cui 33 atenei stranieri provenienti da 12 Paesi.

, di cui 33 atenei stranieri provenienti da 12 Paesi. 20 realtà di Alta Formazione Artistica , Musicale e Coreutica (AFAM).

, Musicale e Coreutica (AFAM). Numerosi ITS (Istituti Tecnologici Superiori) , scuole, enti di formazione professionale e agenzie per il lavoro.

Parallelamente, il programma culturale prevede più di 200 eventi , tra convegni, seminari e workshop tematici , affiancati da oltre 400 proposte di laboratori, simulazioni e animazioni per coinvolgere attivamente i visitatori.