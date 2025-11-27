Fiera di Verona, Job&Orienta guida i giovani nel futuro digitale

Verona capitale dei giovani: Job&Orienta in pieno svolgimento alla fiera.
È in pieno svolgimento alla Fiera di Verona la 34esima edizione di Job&Orienta, il Salone nazionale di riferimento per orientamento, scuola, formazione e lavoro. Inaugurata mercoledì 26 novembre, la manifestazione proseguirà fino a sabato 29 novembre.
L’edizione 2025 si tiene nell’Anno europeo dell’educazione alla cittadinanza digitale e pone come focus tematico “Tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale: competenze per il futuro”. L’obiettivo è esplorare l’equilibrio tra le potenzialità delle nuove tecnologie e il valore insostituibile delle persone.
Oltre all’Intelligenza Artificiale, la fiera affronta numerosi altri temi centrali.
- Le figure professionali più richieste dal mondo del lavoro.
- Gli strumenti innovativi per l’orientamento.
- Il ruolo crescente degli ITS Academy.
- La filiera formativa del “4+2”.
Il Salone è promosso da Veronafiere e Regione del Veneto in collaborazione con i Ministeri dell’Istruzione e del Merito, dell’Università e della Ricerca, e del Lavoro e delle Politiche sociali.
Numeri.
L’appuntamento veronese si riconferma un polo attrattivo con una ricca rassegna espositiva e un vasto programma culturale. Sono presenti oltre 420 realtà.
- Sei Ministeri, inclusi quelli di Cultura, Difesa e Sport/Giovani.
- Diciannove Regioni e numerose istituzioni locali e nazionali.
- 150 tra accademie e università, di cui 33 atenei stranieri provenienti da 12 Paesi.
- 20 realtà di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).
- Numerosi ITS (Istituti Tecnologici Superiori) , scuole, enti di formazione professionale e agenzie per il lavoro.
Parallelamente, il programma culturale prevede più di 200 eventi , tra convegni, seminari e workshop tematici , affiancati da oltre 400 proposte di laboratori, simulazioni e animazioni per coinvolgere attivamente i visitatori.