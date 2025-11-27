Infiltrazioni di gas a Legnago: strada chiusa, famiglie sfollate

Infiltrazioni di gas a Porto di Legnago: strada chiusa e famiglie sfollate per la notte, valutazioni tecniche in corso.

Chiusura stradale e famiglie evacuate a Porto di Legnago a causa di infiltrazioni di gas rilevate all’incrocio tra via Principe Umberto e via Ospital Vecchio. La decisione è stata presa in via precauzionale dopo che il fenomeno, originato dalle tubature, ha interessato anche alcuni appartamenti della zona, rendendo necessari ulteriori approfondimenti tecnici.

Sul posto sono intervenuti il vicesindaco e assessore alle Manutenzioni, Roberto Donà, successivamente raggiunto dal sindaco Paolo Longhi e dal consigliere delegato Marco Tanzillo. “Con l’aiuto dei vigili del fuoco – ha spiegato Donà – abbiamo effettuato le verifiche con l’apposita strumentazione e disposto lo sfollamento immediato, almeno per la notte, di alcune famiglie. La situazione è sotto controllo. La strada rimarrà chiusa fino al completamento delle ricerche e dei lavori”.

I tecnici sono al lavoro per individuare l’origine della perdita e ripristinare le condizioni di sicurezza nell’area.