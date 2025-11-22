Legnago si prepara al “Bomba Day”: evacuazione per 800 residenti

A Legnago sarà una domenica diversa dal solito: il 30 novembre 2025 è infatti in programma il “Bomba Day”.

A Legnago sarà una domenica diversa dal solito: il 30 novembre 2025 è infatti in programma il “Bomba Day”, l’operazione di sicurezza necessaria dopo il ritrovamento di una bomba d’aereo risalente alla Seconda guerra mondiale nel cantiere di bonifica di via Mantova 28. La giornata vedrà impegnati gli artificieri dell’Esercito Italiano nel delicato despolettamento dell’ordigno e nel suo successivo trasferimento in una cava ad Albaredo d’Adige, dove verrà fatto brillare.

La macchina organizzativa si è messa in moto da giorni, perché l’intervento richiederà la completa evacuazione della cosiddetta “Zona Rossa”, un’area con un raggio di 431 metri dal punto del ritrovamento. La mappa comprende la maggior parte del quartiere di Terranegra e una porzione del centro storico, coinvolgendo circa 800 residenti oltre alle attività commerciali presenti.

Il sindaco Paolo Longhi ha spiegato che l’evacuazione dovrà essere completata entro le 7 del mattino. Da quel momento l’intera area sarà interdetta alla circolazione di persone e veicoli, con un controllo capillare che si protrarrà per una quindicina di minuti, necessario a garantire che nessuno sia rimasto nelle abitazioni o negli spazi aperti. Solo dopo la conferma della piena evacuazione, gli artificieri potranno iniziare il disinnesco, che si svolgerà nell’arco della mattinata.

Viabilità modificata e attività sospese.

Durante le operazioni:

tutte le attività commerciali nella Zona Rossa dovranno restare chiuse;

saranno istituiti 18 varchi con deviazioni temporanee;

con deviazioni temporanee; le linee urbane ed extraurbane degli autobus saranno deviate secondo il piano predisposto;

nessuna modifica è prevista per la circolazione ferroviaria e per la viabilità extraurbana.

Centri di accoglienza e assistenza alla popolazione.

Per agevolare l’evacuazione, il Comune ha predisposto due centri di ricovero nel quartiere Terranegra:

la palestra della scuola materna ed elementare “Ungaretti” ,

, il teatro parrocchiale.

Sarà inoltre attiva la sede distrettuale della Protezione Civile in via Olimpia, che ospiterà il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare tutte le attività.

La giornata comporterà anche modifiche alla viabilità: diciotto varchi e deviazioni temporanee verranno attivati attorno alla Zona Rossa, mentre le linee degli autobus urbani ed extraurbani seguiranno percorsi alternativi. Non sono previste invece variazioni per il traffico ferroviario né per la viabilità extraurbana. Tutte le attività commerciali ricadenti nell’area interessata dovranno rimanere chiuse fino alla fine delle operazioni.

I centri di accoglienza.

Per chi ne avesse bisogno, il Comune ha organizzato due centri di accoglienza a Terranegra: uno nella palestra della scuola materna ed elementare “Ungaretti”, l’altro nel teatro parrocchiale. La gestione della giornata farà capo alla sede distrettuale della Protezione Civile in via Olimpia, dove sarà attivato il Centro Operativo Comunale.

Chi desidera essere ospitato in uno dei centri dovrà prenotarsi entro le 13 del 24 novembre, indicando il numero di persone e i nominativi. Particolare attenzione sarà rivolta alle persone non autosufficienti o con gravi difficoltà, che dovranno essere segnalate tempestivamente per organizzare l’assistenza al trasferimento.