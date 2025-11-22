Colto sul fatto e arrestato per spaccio dai carabinieri di Verona un 38enne: addosso gli sono state trovare 19 dosi di eroina.

La mattina del 20 novembre i carabinieri di Verona hanno arrestato un 38enne, cittadino nigeriano già noto alle forze dell’ordine e in Italia senza fissa dimora, poiché gravemente indiziato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione antidroga è stata portata a termine la mattina del 20 nei sottopassi di piazzale Porta Vescovo, dove la pattuglia della locale Sezione Radiomobile individuava il 38enne proprio nel momento in cui stava cedendo stupefacente ad altro soggetto.

Nel dettaglio i militari, individuati i due soggetti, entravano subito in azione tentando di bloccarli ma alla loro vista, i due si davano a precipitosa fuga lungo le vie limitrofe; ne nasceva così un breve inseguimento e, mentre uno riusciva a dileguarsi l’altro, il nigeriano, nonostante la resistenza opposta, veniva fermato dai carabinieri; subito sottoposto a perquisizione personale il nigeriano veniva trovato in possesso di 19 dosi termosaldate contenenti “eroina“, per un peso complessiva di 4,96 grammi, nonché della somma contante pari a 1890 euro, ritenuta provento dello smercio di droga, tutto sottoposto a sequestro.

Pertanto, informata la Procura della Repubblica di Verona, il 38enne veniva tratto in arresto detenzione di droga ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale, e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Arma di via Salvo d’Acquisto.

Nella mattinata del 21 novembre il 38enne veniva condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero, il quale convalidava l’arresto e, a seguito dei richiesti termini a difesa, rinviava l’udienza a dicembre 2025, disponendone la liberazione.