Rapina al supermercato In’s di Borgo Santa Croce a Verona, cassiera minacciata da un uomo armato di coltello.

Momenti di paura nella mattina di oggi, sabato 22, al supermercato In’s di Borgo Santa Croce, in via Puccini a Verona. Poco prima delle 10 un uomo, con il volto coperto da casco e passamontagna, ha fatto irruzione nel punto vendita minacciando la cassiera con un coltello. Si è fatto consegnare l’incasso, poche centinaia di euro, e si è poi dileguato a bordo dello scooter con il quale era arrivato, con la targa coperta.

Un’azione fulminea, pochi secondi, tanto che molti clienti presenti in quel momento non si sarebbero nemmeno accorti di quanto stava accadendo. La dipendente del supermercato, visibilmente sotto choc, ha accusato un malore.

Sulla vicenda indaga la polizia, che acquisirà e analizzerà le immagini dei sistemi di videosorveglianza e ascolterà i testimoni per risalire all’autore del colpo.