Negrar, open day per future mamme al punto nascita

Sacro Cuore Don Calabria di Negrar: open day per conoscere i servizi del punto nascita.

Il Punto Nascita del Sacro Cuore Don Calabria di Negrar apre le porte alle future famiglie con un Open Day speciale, fissato per lunedì 1 dicembre. L’iniziativa, pensata per accogliere non solo le future mamme ma anche i papà e i fratellini, si svolgerà presso il Centro Formazione dell’Ospedale, con accesso libero e continuativo dalle ore 10 alle ore 17.

L’evento rappresenta un’occasione per conoscere da vicino i servizi offerti dal reparto di Ostetricia, diretto da Marcello Ceccaroni e con responsabile Alessandra Ghidini. Le ostetriche del reparto saranno a disposizione per presentare le diverse tipologie di assistenza:

Il percorso di supporto per la gravidanza fisiologica .

. I servizi dedicati ai casi che richiedono un maggiore monitoraggio .

. Le opzioni disponibili per il parto indolore.

Tecniche dolci.

L’Open Day non sarà solo un momento informativo, ma anche un’esperienza pratica e creativa. Le Ostetriche mostreranno le tecniche dolci per affrontare il travaglio con maggiore serenità e favorire il recupero nel post partum.

Sono previsti diversi laboratori coinvolgenti per le future mamme e le loro famiglie.

Accudimento Pratico del Neonato . Per acquisire le prime competenze essenziali.

. Per acquisire le prime competenze essenziali. Belly-painting . Una sessione creativa dedicata al disegno della posizione del bambino sulla pancia.

. Una sessione creativa dedicata al disegno della posizione del bambino sulla pancia. Realizzazione del Fiocco Nascita. Un momento per mettere in moto la creatività in attesa del lieto evento.

La giornata mira a offrire supporto completo alla neomamma anche dopo la nascita del bambino. Per ogni informazione aggiuntiva sull’Open Day, è possibile contattare le Ostetriche a questo indirizzo email.