Negrar, open day per future mamme al punto nascita

Sacro Cuore Don Calabria di Negrar: open day per conoscere i servizi del punto nascita.
Il Punto Nascita del Sacro Cuore Don Calabria di Negrar apre le porte alle future famiglie con un Open Day speciale, fissato per lunedì 1 dicembre. L’iniziativa, pensata per accogliere non solo le future mamme ma anche i papà e i fratellini, si svolgerà presso il Centro Formazione dell’Ospedale, con accesso libero e continuativo dalle ore 10 alle ore 17.
L’evento rappresenta un’occasione per conoscere da vicino i servizi offerti dal reparto di Ostetricia, diretto da Marcello Ceccaroni e con responsabile Alessandra Ghidini. Le ostetriche del reparto saranno a disposizione per presentare le diverse tipologie di assistenza:
- Il percorso di supporto per la gravidanza fisiologica.
- I servizi dedicati ai casi che richiedono un maggiore monitoraggio.
- Le opzioni disponibili per il parto indolore.
Tecniche dolci.
L’Open Day non sarà solo un momento informativo, ma anche un’esperienza pratica e creativa. Le Ostetriche mostreranno le tecniche dolci per affrontare il travaglio con maggiore serenità e favorire il recupero nel post partum.
Sono previsti diversi laboratori coinvolgenti per le future mamme e le loro famiglie.
- Accudimento Pratico del Neonato. Per acquisire le prime competenze essenziali.
- Belly-painting. Una sessione creativa dedicata al disegno della posizione del bambino sulla pancia.
- Realizzazione del Fiocco Nascita. Un momento per mettere in moto la creatività in attesa del lieto evento.
La giornata mira a offrire supporto completo alla neomamma anche dopo la nascita del bambino. Per ogni informazione aggiuntiva sull’Open Day, è possibile contattare le Ostetriche a questo indirizzo email.